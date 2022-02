Salon sur l’histoire locale à Lamorlaye Lamorlaye, 2 avril 2022, Lamorlaye.

Salon sur l’histoire locale à Lamorlaye Lamorlaye

2022-04-02 – 2022-04-03

Lamorlaye Oise Lamorlaye

2ème salon des Publications d’Histoire locale de Lamorlaye organisé par l’ALMA : stands de présentation des publications et activités d’une vingtaine d’associations d’histoire locale – ateliers d’écriture – ateliers de calligraphie

Un week-end de rencontres et de découvertes qui met à l’honneur le travail de nos « sociétés savantes » parfois plus que centenaires et les associations qui travaillent à mieux connaître et faire connaître notre histoire locale. Celle que nous côtoyons parfois sans la voir faute d’en avoir les clefs.

lamorlayealma@gmail.com +33 6 22 05 42 36 https://lamorlayealma.wordpress.com/

ALMA

Lamorlaye

