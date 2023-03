Salon Sucré-Salé Salle Polyvalente de Dracy-le-Fort Dracy-le-Fort Dracy-le-Fort Catégories d’Évènement: Dracy-le-Fort

Saône-et-Loire Dracy-le-Fort EUR Le traditionnel Salon Sucré-Salé de Dracy-le-Fort fêtera cette année sa 20ème édition et regroupera comme à son habitude des exposants de nombreuses régions de France pour un tour d’horizon de saveurs. Chocolats fins, vins, miel, fromages, charcuterie, escargots, champagne, … L’entrée est gratuite, et vous pourrez au gré des stands découvrir, goûter, acheter des produits de petits producteurs dans une ambiance de marché et de rencontre. apedracy@gmail.com https://www.apedracy.fr/ Salle Polyvalente de Dracy-le-Fort Rue de Givry Dracy-le-Fort

