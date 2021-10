Salon Studyrama Parc des expositions, 13 novembre 2021, Le Grand-Quevilly.

Salon Studyrama

Parc des expositions, le samedi 13 novembre à 09:00

**18e édition du salon des études supérieures de Rouen** Studyrama organise à nouveau son 18e salon des Etudes Supérieures au Parc des expositions de Rouen, le samedi 13 novembre 2021. Vous êtes lycéen, en classe prépa ou étudiant ? Venez découvrir de nombreux exposants de la région de Rouen et de la France entière. Vous êtes parents ? Visitez ce salon et rencontrez des établissements proposant des formations tous les secteurs d’activité : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences… **DES EXPOSANTS DE LA REGION ET DE LA FRANCE ENTIERE** Sur ce salon vous aurez la possibilité d’échanger avec des universités, des écoles, des prépas, des lycées et des organismes d’orientation afin de construire au mieux votre projet d’études. Réunissant plus de **400 formations de Bac à Bac+5**, le Salon des Etudes Supérieures de Rouen vous aidera à faire vos choix sur la plateforme Parcoursup et à vous préparer à la vie étudiante. BTS, BUT, Licence, Masters, toutes les filières seront représentées et accessibles pour vous ! Sur ce salon vous échangerez avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants. Ils seront à l’écoute toute la journée et vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours.

Gratuit, inscription obligatoire

Etudes supérieures – Grandes écoles – Numérique

Parc des expositions 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T09:00:00 2021-11-13T17:00:00