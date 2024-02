Salon Studyrama des Etudes Supérieures et de l’Alternance de Nantes – 17.02 PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE – HALL XXL Nantes, samedi 17 février 2024.

Le salon Studyrama de l'Alternance et de l'Apprentissage de Nantes vous donne rendez-vous à la Beaujoire, le samedi 17 février 2024, pour préparer votre futur ! Samedi 17 février, 10h00 PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE – HALL XXL

Le salon Studyrama de l’Alternance et de l’Apprentissage de Nantes vous donne rendez-vous à la Beaujoire, le samedi 17 février 2024, pour préparer votre futur !

Sur ce salon vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée. Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 200 formations de Bac à Bac +5 représentées, votre gestion de Parcoursup, et votre vie étudiante à Nantes.

300 POSTES EN ALTERNANCE AVEC LES ETABLISSEMENTS PRESENTS

De nombreuses entreprises ont confié leur recrutement en alternance aux formations présentes sur le salon. Chaque établissement présent pourra échanger avec vous sur les postes que les entreprises proposent.

Ces postes sont disponibles sur les stands des entreprises ou auprès des formations auxquelles les entreprises ont délégué leur recrutement. Même si votre choix de formation est déjà fait, n’hésitez pas à échanger eux !

Vous pourrez retrouver toutes ces offres sur l’espace affichage “Offres d’alternance” qui vous sera indiqué sur le plan du salon. Vous pourrez vous renseigner sur les entreprises partenaires des établissements présents : Aéroports de Paris, Axa, Engie, Orange, Leroy Merlin, SNCF, Thalès, Véolia, SFR, Bouygues…

CALENDRIER, INSCRIPTION, DATES, RESULTATS : TOUT SAVOIR SUR PARCOURSUP

La procédure Parcoursup est l’une des voies d’entrée pour vous inscrire dans l’enseignement supérieur. Quelles formations sont concernées ? Quel est le calendrier et les dates clés à respecter ? Comment saisir ses vœux ? Comment répondre aux établissements ? Trouvez toutes les réponses à ces questions sur le salon.

NANTES, CAPITALE ETUDIANTE DE L’OUEST

Capitale Verte de l’Europe et meilleure ville étudiante où il fait bon vivre, Nantes est une destination prisée. Métropole ultra dynamique, la ville attire de plus en plus de jeunes chaque année. Avec 100 000 étudiants, Nantes est la 4e ville étudiante de France et le nombre d’étudiants représente 10% de la population nantaise. Grandes Ecoles d’excellence, Universités, IUT, BTS, Classes Préparatoires, Ecoles Spécialisées, toutes les formations vous seront accessibles dans cette grande ville étudiante de l’Ouest.

CONFÉRENCES

Le programme des conférences sera disponible 1 semaine avant le salon

