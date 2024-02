[SALON] Stade de l’emploi Roazhon Park Rennes, jeudi 28 mars 2024.

Du 2024-03-28 09:00 au 2024-03-28 17:00.

La 11ème édition du Stade de l’Emploi se déroulera le jeudi 28 mars 2024 au Roazhon Park de 9h00 à 17h00.

Le Stade de l’Emploi, c’est une journée de rencontres en faveur de l’emploi et de la formation dans un lieu prestigieux.

L’Université de Rennes est partenaire de cet évènement gratuit et accessible à tous.

Venez rencontrer l’équipe du service formation continue et alternance pour échanger sur votre projet de reprise d’études, d’alternance et/ou de validation des acquis.

Pour en savoir plus sur l’université, consultez notre site :

formation-continue.univ-rennes.fr

Vous trouverez toutes les réponses pour construire votre projet de reprise d’études et ou d’alternance.

Roazhon Park 111 rue de Lorient, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine