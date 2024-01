Salon Solucir Rubanox Chambéry, mardi 28 mai 2024.

Salon Solucir Le salon des acteurs de l’économie circulaire en Savoie Mont-Blanc 28 et 29 mai Rubanox Exposer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-28T08:30:00+02:00 – 2024-05-28T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-29T08:30:00+02:00 – 2024-05-29T19:00:00+02:00

SALON SOLUCIR#3

Exposants derniers jours pour profiter des tarifs préférentiels !

Le Salon SoluCir revient (encore plus fort ) pour une troisième édition. Avec plus de 2 000 participants, le salon est le lieu idéal pour présenter votre solution circulaire, développer votre visibilité et votre réseau ou encore rencontrer de nouveaux clients, partenaires et fournisseurs.

LE SALON EN CHIFFRES

2 000 participants

120 exposants

1 territoire

POURQUOI EXPOSER ?

PRÉSENTER des solutions circulaires

DÉVELOPPER votre visibilité et votre réseau

RENCONTRER de nouveaux clients, partenaires, fournisseurs…

TÉMOIGNER de la dynamique à l’œuvre sur notre territoire

TARIFS

Nous serons ravi.e.s de vous accueillir en tant qu’exposant sur le Salon SoluCir #3.

Vous trouverez les tarifs dans les tableaux ci-dessous. Nous vous invitons également à consulter, sur cette même page, les conditions à remplir pour exposer les 28 et 29 mai prochains.

Les adhérents bénéficient de tarifs préférentiels. Vous souhaitez adhérer à SoluCir ? Retrouvez toutes les informations ici ! Les associations non fiscalisées bénéficient d’une réduction de 20% sur le tarif affiché.

Soyez parmi les premiers à réserver votre stand et profitez du tarif préférentiel

-10% sur les tarifs affichés jusqu’au 2 février 2024 !

En cohérence avec la ligne directrice de SoluCir, les tarifs sont progressifs en fonction du profil des structures. Le salon est ainsi accessible au plus grand nombre.

Rubanox 235 Av. Alsace Lorraine, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Circularité économie circulaire