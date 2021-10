Colmar Colmar Colmar, Haut-Rhin Salon SF Connexion Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Salon SF Connexion Colmar, 30 octobre 2021, Colmar. Salon SF Connexion 2021-10-30 10:00:00 – 2021-10-31 19:00:00

10ème édition du salon régional de la science-fiction et des univers du fantastique organisé par Le 68ème Impérial. Venez retrouvez les héros de vos films et sagas préférés. Pass sanitaire obligatoire.

