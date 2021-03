Salon – S’expatrier, mode d’emploi www.expatriermodedemploi.org, 31 mars 2021-31 mars 2021, Paris.

Salon – S’expatrier, mode d’emploi ———————————- **Le salon « S’expatrier, mode d’emploi » devient digital : il se déroule en ligne le mercredi 31 mars et le jeudi 1er avril 2021. Après l’annulation 2020 en raison de la pandémie, cette formule web facilite l’accès à tous, que l’on réside à Paris, en province ou à l’étranger, et permet une consultation différée grâce aux replays**. ### Rejoignez-nous le mercredi 31 mars à 12h50 Autour de la conférence **« Candidats à un départ à l’étranger : vos démarches fiscales et douanières »** animée par la Direction des Impôts des Non-Résidents et Infos Douane Service » Quitter son pays pour vivre à l’étranger, c’est une aventure propre à chacun, pour laquelle il n’existe pas de chemin tout tracé. Les six coorganisateurs du salon « S’expatrier, mode d’emploi » le savent, car ils conseillent des candidats au départ depuis plus de dix ans. Une expatriation est d’abord une expérience humaine, vécue différemment selon sa situation et sa personnalité. Pourtant, chaque étape d’une mobilité internationale (préparation, séjour, éventuel retour), est jalonnée par des incontournables, notamment des démarches. Les futurs expatriés ont aussi des questions récurrentes sur le quotidien à l’étranger : logement, travail, fiscalité, scolarité, protection sociale dans son ensemble, soins de santé en particulier, vacances, retraite… Il y a donc un cadre à l’expatriation, un « mode d’emploi » à connaître pour bien se lancer. Comme son nom l’indique, « S’Expatrier, mode d’emploi » répond à cette nécessité. En France, c’est le seul événement qui réunit les acteurs institutionnels majeurs de l’expatriation et de la mobilité internationale : un rendez-vous incontournable, gratuit et ouvert à tous les candidats au départ ! En temps normal, hors période de crise sanitaire, l’événement se tient en présentiel. Les visiteurs y obtiennent des réponses en assistant aux conférences et sur les stands des acteurs institutionnels et des pays présents. ### 2021 exclusivement en ligne En 2021, le salon digital apportera les mêmes réponses, cette fois avec des conférences en ligne, et les internautes pourront poser leurs questions en direct lors des tchats proposés pour chacun des sujets traités en conférences. ### Conférences le mercredi 31 mars et le jeudi 1er avril Inscriptions ouvertes dans quelques jours. Tchats le mercredi 31 mars et le jeudi 1er avril : [[www.expatriermodedemploi.org](www.expatriermodedemploi.org)](www.expatriermodedemploi.org)

