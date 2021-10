Arsac Salle PATANCHON ARSAC, Gironde Salon SESAM – ARSAC – Salle PANCHON Salle PATANCHON Arsac Catégories d’évènement: ARSAC

Salle PATANCHON, le jeudi 25 novembre à 09:00

Particpez au salon “SESAM” – Salon des entreprises, du savoir-faire et de l’avenir Médocain orgnaisé par le club des entrepreneurs du Médoc et ses nombreux partenaires participez à la table ronde sur la transmission d’entreprises

entrée libre

Salon des entreprises, du savoir-faire et de l'avenir Médocain Salle PATANCHON Avenue De Soubeyran 33460 Arsac Arsac Gironde

2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T18:00:00

