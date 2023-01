SALON SENIORS OCCITANIE – FORUM MIDI SILVER ECO Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Haute-Garonne Retraite, patrimoine, voyages et sorties culturelles, santé, nutrition, bien-être, emploi, aide à la personne, habitat…

Ce salon a pour mission d’accompagner et de guider les séniors dans leur quotidien. Venez découvrir les nouveautés, trouver toutes les informations utiles à vos projets, rencontrer des experts… Au programme : – des conférences (transmission de patrimoine, approches non médicamenteuses, sommeil, téléassistance…)

– des animations (atelier d’écriture, atelier gym douce, chasse au trésor, jeux concours…)

– près de 60 exposants pour vous accompagnez dans tous vos projets 1 journée pour vous informer et vous divertir ! Un salon 100% dédié aux séniors à Toulouse ! contact@top7.fr +33 5 61 75 66 67 http://www.seniors-occitanie.fr/ CENTRE DE CONGRES PIERRE BAUDIS 11 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse

