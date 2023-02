Salon Saveurs et Terroirs Noizay Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Noizay

Salon Saveurs et Terroirs, 11 mars 2023, Noizay . Salon Saveurs et Terroirs Rue du 8 Mai 1945 Noizay Indre-et-Loire

2023-03-11 10:00:00 – 2023-03-11 20:00:00 Noizay

Indre-et-Loire 13ème édition du Salon Saveurs et Terroirs, dans la Salle Val de Loire à Noizay. Organisé par la section œnologique de l’ASCN. 30exposants, 40 AOP, 17 viticulteurs, 13 artisans de bouche. Entrée gratuite. Restauration sur place. Verre de dégustation 4€.

Dimanche 8h30-11h30 : casse croute « Bouffis » / 9h00-10h00 : Randonnée découverte 10,5 km dans le vignoble Vouvrillon avec dégustation dans les caves des vignerons 10€/pers. 13ème édition du Salon Saveurs et Terroirs, dans la Salle Val de Loire à Noizay. Organisé par la section œnologique de l’ASCN. 30exposants, 40 AOP, 17 viticulteurs, 13 artisans de bouche. Entrée gratuite. Restauration sur place. Verre de dégustation 4€. +33 6 63 85 45 86 pixabay

Noizay

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Noizay Autres Lieu Noizay Adresse Rue du 8 Mai 1945 Noizay Indre-et-Loire Ville Noizay lieuville Noizay Departement Indre-et-Loire

Noizay Noizay Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noizay /

Salon Saveurs et Terroirs 2023-03-11 was last modified: by Salon Saveurs et Terroirs Noizay 11 mars 2023 Indre-et-Loire Noizay Rue du 8 Mai 1945 Noizay Indre-et-Loire

Noizay Indre-et-Loire