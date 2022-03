SALON SAVEURS ET TERROIR Neufchâteau Neufchâteau Catégories d’évènement: Neufchâteau

Neufchâteau Vosges Neufchâteau Pour cette 6ème année de ce salon, 35 exposants 100% producteurs locaux seront présents pour ravir les papilles de tous les amateurs de vins et de gastronomie française.

Pour déguster et se cultiver, ne manquez pas cet événement. Vous y rencontrerez les viticulteurs, et les producteurs qui vous raconteront avec leurs mots, leur histoire, leur métier…

Nouveauté pour cette 6ème édition : participez au concours du meilleur pâtissier amateur – inscription sur la page Facebook « Salon-Saveurs-Et-Terroir-De-Neufchâteau ». Un espace dédié aux enfants a été mis en place afin que les parents puissent profiter au maximum du salon. Tandis que les plus grands s’essaieront à la porcelaine, les plus jeunes auront des jeux et de la lecture à leur disposition. Restauration sur place. Entrée Gratuite. dynamic.unae@orange.fr +33 3 29 94 04 35 ©Dynamic UNAE

