du vendredi 3 décembre au lundi 6 décembre à Espace Champerret

Le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands est la manifestation gastronomique la plus sélective depuis 1996. Pour sa 24ème édition, le chef Stéphane Jégo est son parrain. Idéal pour préparer les fêtes de fin d’année, c’est le marché de référence des amoureux de la gastronomie. Convivial et gourmand, avec 250 exposants de France et étranger, le salon Saveurs des Plaisirs Gourmands offre une large palette de produits exceptionnels. Produits régionaux, épicerie fine, vin de France ou alimentation bio : vous aurez l’embarras du choix pour composer vos repas de fêtes et trouver des idées de cadeaux de Noël !

Tarif : 10 euros

Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands : 24ème édition de cette manifestation gastronomique. Idéal pour préparer les fêtes de fin d'année, c'est le marché de référence des amoureux de la gastronomie. Espace Champerret 6 Rue Jean Oestreicher Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T21:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-06T10:00:00 2021-12-06T18:00:00

