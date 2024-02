Salon Saveurs & DÉCO Salle omnisports du bourg Plouarzel, samedi 26 octobre 2024.

Plouarzel animation organise son 22ème salon Saveurs & DÉCO .

Un véritable parcours gourmand pour les passionnés de décoration !

Soixante-dix exposants de toute la France vous attendent dans ce salon gratuit et convivial autour de la gastronomie et de l’art culinaire, la production de vin, d’alcool fort et de bières artisanales ainsi que l’artisanat d’art et la décoration d’intérieur.

Tombola gratuite ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 10:00:00

fin : 2024-10-27 18:00:00

Salle omnisports du bourg Place Général de Gaulle

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne plouarzel.animation@plouarzel.bzh

