Salon Saveurs d’Automne Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

Salon Saveurs d’Automne Honfleur, 1 octobre 2022, Honfleur. Salon Saveurs d’Automne

Greniers à Sel Rue de la ville Honfleur Calvados OT Honfleur-Beuzeville Rue de la ville Greniers à Sel

2022-10-01 10:00:00 – 2022-10-02 19:00:00

Rue de la ville Greniers à Sel

Honfleur

Calvados Honfleur Dédié à ces produits issus de notre beau terroir et organisé par l’Association Pays d’Auge Cœur Normandie, le salon “Saveurs d’Automne” réunit des producteurs passionnés qui présenteront leurs spécialités. 30 producteurs & artisans présents : miel, andouille, huile, safran, vin, foie gras, cidre…

samedi : 10h – 20h

dimanche : 10h – 18h Dédié à ces produits issus de notre beau terroir et organisé par l’Association Pays d’Auge Cœur Normandie, le salon “Saveurs d’Automne” réunit des producteurs passionnés qui présenteront leurs spécialités. 30 producteurs & artisans présents : miel,… +33 6 26 42 77 85 Dédié à ces produits issus de notre beau terroir et organisé par l’Association Pays d’Auge Cœur Normandie, le salon “Saveurs d’Automne” réunit des producteurs passionnés qui présenteront leurs spécialités. 30 producteurs & artisans présents : miel, andouille, huile, safran, vin, foie gras, cidre…

samedi : 10h – 20h

dimanche : 10h – 18h CDT Calvados

Rue de la ville Greniers à Sel Honfleur

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OT Honfleur-Beuzeville

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Honfleur Adresse Honfleur Calvados OT Honfleur-Beuzeville Rue de la ville Greniers à Sel Ville Honfleur lieuville Rue de la ville Greniers à Sel Honfleur Departement Calvados

Honfleur Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/

Salon Saveurs d’Automne Honfleur 2022-10-01 was last modified: by Salon Saveurs d’Automne Honfleur Honfleur 1 octobre 2022 Greniers à Sel Rue de la ville Honfleur Calvados OT Honfleur-Beuzeville

Honfleur Calvados