Saint-Chef Saint-Chef Isère, Saint-Chef Salon Sang pour Sang POLAR – intermède musical par Claude BLOCH Saint-Chef Saint-Chef Catégories d’évènement: Isère

Saint-Chef

Salon Sang pour Sang POLAR – intermède musical par Claude BLOCH Saint-Chef, 12 juin 2021-12 juin 2021, Saint-Chef. Salon Sang pour Sang POLAR – intermède musical par Claude BLOCH 2021-06-12 14:55:00 14:55:00 – 2021-06-12

Saint-Chef Isère Pour son 10ème salon et dans le cadre du centenaire de la naissance de Frédéric DARD, l’Association Sang pour Sang POLAR propose un intermède musical rock « 5 minutes pour San Antonio » par Claude BLOCH, suivi d’une vente de ses CD. Pour son 10ème salon et dans le cadre du centenaire de la naissance de Frédéric DARD, l’Association Sang pour Sang POLAR propose un intermède musical rock « 5 minutes pour San Antonio » par Claude BLOCH, suivi d’une vente de ses CD.

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Chef Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Chef Adresse Ville Saint-Chef lieuville 45.63423#5.36637