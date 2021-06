Saint-Chef Saint-Chef Isère, Saint-Chef Salon Sang pour Sang POLAR – conférence San-Antonio, de l’Atlantique à l’Oural Saint-Chef Saint-Chef Catégories d’évènement: Isère

Saint-Chef

Salon Sang pour Sang POLAR – conférence San-Antonio, de l’Atlantique à l’Oural Saint-Chef, 13 juin 2021-13 juin 2021, Saint-Chef. Salon Sang pour Sang POLAR – conférence San-Antonio, de l’Atlantique à l’Oural 2021-06-13 13:30:00 13:30:00 – 2021-06-13 Château Teyssier de Savy 12, impasse des châteaux

Saint-Chef Isère Saint-Chef Pour son 10è salon et dans le cadre du centenaire de la naissance de Frédéric DARD, l’Association Sang pour Sang POLAR et la Mairie proposent une conférence San-Antonio, de l’Atlantique à l’Oural par Dominique JEANNEROD de la Queen’s University à Belfast. http://www.tousauxbalcons.com/ Pour son 10è salon et dans le cadre du centenaire de la naissance de Frédéric DARD, l’Association Sang pour Sang POLAR et la Mairie proposent une conférence San-Antonio, de l’Atlantique à l’Oural par Dominique JEANNEROD de la Queen’s University à Belfast.

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Chef Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Chef Adresse Château Teyssier de Savy 12, impasse des châteaux Ville Saint-Chef lieuville 45.63664#5.36421