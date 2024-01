[Salon] Salon de l’alternance Parc des Expositions Rennes Aéroport Bruz, samedi 17 février 2024.

[Salon] Salon de l’alternance Découvrez les formations en alternance que l’Université de Rennes propose Samedi 17 février, 09h30 Parc des Expositions Rennes Aéroport Gratuit sur inscription

Samedi 17 février 2024 de 9h30 à 17h00 Stand F85

L’alternance à l’Université de Rennes, c’est 115 diplômes proposés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage accessible à partir du Bac+2 à Bac+5 ! BUT, Licence Professionnelle, Master, Diplome d’ingénieur, l’alternance est proposée à tous les niveaux.

Pour préparer votre visite, découvrez notre guide alternance et le site Formation continue et Alternance. formation-continue.univ-rennes.fr

Rendez-vous sur le stand de l’Université de Rennes pour échanger sur votre projet.

Parc des Expositions Rennes Aéroport La Haie Gautrais 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://salon-apprentissage-alternance-et-metiers-rennes.salon.letudiant.fr/index »}] [{« link »: « https://bit.ly/guide-alt-2024 »}, {« link »: « https://formation-continue.univ-rennes.fr/ »}]

L’Etudiant