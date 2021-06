Saint-Sever-de-Rustan Abbaye de Saint Sever de Rustan Hautes-Pyrénées, Saint-Sever-de-Rustan Salon « Saint Sever en couleurs » Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

du samedi 26 juin au dimanche 4 juillet à Abbaye de Saint Sever de Rustan

Le 25ème salon « Saint Sever en couleurs » présente le travail de 9 plasticiens aux univers très différents. Le salon donne à voir une grande diversité de techniques et de mediums (photographie, peinture, travail du fer du bois ou encore de la pate à modeler), au service de sujets variés : paysages, scènes de vie, personnages cocasses ou tourmentés.. Les émotions sont cristallisées et s’imposent au visiteur tandis qu’il parcourt les salles de l’abbaye. Du 26 juin au 4 juillet de 14:00 à 19:00. Gratuit. Renseignements au 06 84 39 73 21 Liste complète des artistes disponible sur le programme des animations : [http://adour-madiran.fr/decouvrir-se-divertir/abbaye-de-saint-sever-de-rustan/](http://adour-madiran.fr/decouvrir-se-divertir/abbaye-de-saint-sever-de-rustan/)

