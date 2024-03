Salon Run Experience au Parc des Expositions de la porte de Versailles Parc des Expositions de la porte de Versailles Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 10h00 à 20h00

Le vendredi 05 avril 2024

de 10h00 à 20h00

Le jeudi 04 avril 2024

de 15h00 à 20h00

L’entrée est totalement gratuite

Du 4 au 6 avril 2024, le salon du running Run Experience revient dans la ville de Paris. C’est l’évènement à ne pas manquer pour se mettre au courant des nouvelles innovations et rencontrer des professionnels et autres passionnés de la course à pied.

Le salon se réinvente pour enrichir l’expérience de nos visiteurs. Avec plus de 150 exposants répartis sur 26 500m², le Run Experience offre aux coureurs venus retirer leur dossard mais aussi aux simples visiteurs pratiquants la discipline une nouvelle atmosphère centrée sur le test et le divertissement.

Run Experience doit être LE rendez-vous de tous les coureurs, de tous niveaux (du jogger occasionnel au marathonien), et de tous les acteurs du monde du running. Un lieu d’échange pour vivre le running sous toutes ses formes : test produit grandeur nature, conférences, films, rencontres avec des personnalités mais aussi une place commerciale où tous les amoureux du running trouveront équipements, matériels, nouveautés, conseils de pros, accessoires, services et les dernières tendances.

C’est aussi l’occasion de découvrir les plus belles courses en France et à l’étranger pour préparer tes prochains défis ! Une expérience élargie au service du visiteur. Viens vivre une journée riche en découverte sur le Run Experience ! L’entrée est gratuite.

Parc des Expositions de la porte de Versailles 1, place de la Porte-de-Versailles 75015

Contact : https://www.facebook.com/runexperience/ https://www.facebook.com/runexperience/

Henri Garat Ville de Paris Course à pied, marathon de paris