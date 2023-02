SALON ROMANTIQUE CITE DE LA MUSIQUE – AMPHITHEATRE, 15 février 2023, PARIS.

SALON ROMANTIQUE CITE DE LA MUSIQUE – AMPHITHEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 20:00 (2023-02-15 au ). Tarif : 36.3 à 36.3 euros.

SALON ROMANTIQUEGeorg Nigl – Olga Pashchenko – Schubert, Beethoven, Rihm———————————–Amphithéâtre – Cité de la musiqueProgramme : Franz SchubertLiederLudwig van BeethovenAn die ferne Geliebte (Jeitteles) opus 98Wolfgang RihmVermischter Traumcréation française *Distribution :Georg Nigl, barytonOlga Pashchenko, piano Gebauhr vers 1855, piano *Le duo formé par Georg Nigl et Olga Pashchenko dans un concert qui explore les méandres de l’âme humaine, des lieder de Schubert et de Beethoven au Vermischter Traum de Wolfgang Rihm, donné en création française.La mise en regard des univers de Schubert et Beethoven, d’un côté, et de Wolfgang Rihm de l’autre fonctionne parfaitement, et le passage de l’un à l’autre se fait avec autant de souplesse qu’Olga Pashchenko passe du pianoforte au piano moderne. Premier cycle de lieder de l’histoire de la musique, An die ferne Geliebte de Beethoven est écrit exactement à la même époque où le génie vocal du jeune Schubert prend son envol. Dédié à Georg Nigl, qui a également chanté son opéra Jakob Lenz, le Vermischter Traum de Rihm, que l’on pourrait traduire par « songe mêlé », est deux siècles plus jeune que ces pièces. Mais celui à propos duquel Guillaume Kosmicki parle de « romantisme allemand du XXIe siècle » puise à la source de poèmes écrits par Andreas Gryphius pendant la Guerre de Trente Ans. Il en tire une œuvre poignante pleine d’interrogations existentielles.

CITE DE LA MUSIQUE – AMPHITHEATRE PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

La mise en regard des univers de Schubert et Beethoven, d’un côté, et de Wolfgang Rihm de l’autre fonctionne parfaitement, et le passage de l’un à l’autre se fait avec autant de souplesse qu’Olga Pashchenko passe du pianoforte au piano moderne. Premier cycle de lieder de l’histoire de la musique, An die ferne Geliebte de Beethoven est écrit exactement à la même époque où le génie vocal du jeune Schubert prend son envol. Dédié à Georg Nigl, qui a également chanté son opéra Jakob Lenz, le Vermischter Traum de Rihm, que l’on pourrait traduire par « songe mêlé », est deux siècles plus jeune que ces pièces. Mais celui à propos duquel Guillaume Kosmicki parle de « romantisme allemand du XXIe siècle » puise à la source de poèmes écrits par Andreas Gryphius pendant la Guerre de Trente Ans. Il en tire une œuvre poignante pleine d’interrogations existentielles.

