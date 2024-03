Salon Révélation Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou, jeudi 6 juin 2024.

Salon Révélation Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Pour cette 13ème édition, l’invité mis à l’honneur sera Seb Russo, artiste peintre à l’univers très coloré.

Peinture, dessin et art numérique sont devenus ses activités principales. On dit de moi que je fais du street art, de l’art singulier, de l’art contemporain, de l’art conceptuel ou que sais-je encore. Pour moi, c’est tout simplement du rêve et de l’improvisation. Colorée, foisonnante, optimiste, la peinture de Seb Russo éclabousse la toile d’une énergie indomptable et d’une inaltérable soif de vie.

Seb Russo sera entouré de 10 artistes dont 3 artistes de l’ESAT Arc en Ciel de Cholet. Pour cette nouvelle édition, Marcel Hasquin a souhaité exposer des artistes céramistes en plus des sculpteurs et peintres.

Plongez dans un univers riche en couleur ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 14:00:00

fin : 2024-06-06 17:00:00

Saint-Georges-sur-Layon Rue des commerçants

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@assolaflamme.com

