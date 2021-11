Salon Réinventif Le Havre, 25 novembre 2021, Le Havre.

Salon Réinventif Le Havre

2021-11-25 – 2021-11-28

Le Havre Seine-Maritime

Le Fort de Tourneville accueille, du 25 au 28 novembre, le très attendu Salon Réinventif.

C’est LE rendez-vous incontournable du réemploi et du recyclage sur le territoire de la Communauté urbaine. Près de 80 exposants seront réunis, dans un chapiteau plus grand que lors des éditions précédentes, afin de faire découvrir aux visiteurs comment donner un second souffle aux objets. Ils proposeront également de nombreux ateliers créatifs pour présenter leur savoir-faire, leur passion et leur projet, avec notamment des démonstrations tout au long du salon.

Par ailleurs, un nouvel espace permettra d’accueillir chaque jour des conférences lors desquelles seront abordées des thématiques variées telles que le réemploi des déchets de construction, l’amélioration de son bien-être à travers le désencombrement d’objets qui nous entourent au quotidien, la lutte contre l’obsolescence programmée ou encore le réemploi des textiles.

Une conférence nocturne sur la réduction des déchets sera par ailleurs proposée le samedi 27 novembre par Aline Gubri, consultante experte en développement durable et auteure du best-seller “Zéro plastique”, “Zéro toxique” (Thierry Souccar Éditions), sorti en 2017.

A noter la présence, durant les quatre jours du salon, de l’ensemble des experts “NOUS, on dit zéro gâchis”, qui dispenseront conseils et astuces pour réduire et réutiliser les déchets : la créatrice du blog Stéphanie Bricole, Stéphanie Granval, Clotilde de Peanut ZD, Le Havre de vers, Valérie Follet, de Couleurs & Tendance, et Vivre écolo à Gainneville.

Enfin, la troupe Compagnie Corossol déambulera dans le chapiteau tout au long du week-end, afin de faire participer les visiteurs à un quiz encourageant à réduire ses déchets et à lutter contre le gaspillage alimentaire.

Programme complet et informations pratiques : https://reinventif.fr/.

