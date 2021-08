Metz Metz Metz, Moselle SALON RÉGIONAL DE L’IMMOBILIER Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

SALON RÉGIONAL DE L’IMMOBILIER Metz, 17 septembre 2021, Metz. SALON RÉGIONAL DE L’IMMOBILIER 2021-09-17 10:00:00 – 2021-09-17 18:00:00 CENTRE CONGRÈS ROBERT SCHUMAN 100 rue aux Arènes

Metz Moselle Metz Pour sa 11e édition, le Salon Régional de l’Immobilier se déroulera à Metz Congrès Robert Schuman, un lieu prestigieux et adapté. Cette prochaine édition est tournée vers les réalités du marché immobilier, celles souhaitées par les visiteurs. Pour 2021, nos équipes ont développé un nouveau programme autour d’un parcours fléché permettant aux visiteurs de découvrir tout le salon. De nouveaux exposants, des experts et passionnés disponibles pour répondre à tous les projets. Rendez-vous au Salon Régional de l’Immobilier pour investir, acheter, louer, financer vos projets.. +33 3 87 55 66 00 https://www.metz-expo.com/evenement-20-salon-regional-de-l-immobilier METZ EXPO dernière mise à jour : 2021-08-12 par AGENCE INSPIRE METZ

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse CENTRE CONGRÈS ROBERT SCHUMAN 100 rue aux Arènes Ville Metz lieuville 49.1073#6.17776