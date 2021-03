Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Salon régional de l’emploi pour les métiers du paysage – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Salon régional de l’emploi pour les métiers du paysage – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 6 avril 2021-6 avril 2021, Nantes. 2021-04-06

Horaire :

Gratuit : oui Le salon régional de l’emploi en ligne dédié aux métiers du paysage est lancé du 29 mars au 11 avril 2021 par la délégation Pays de la Loire de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (Unep), en partenariat avec Pôle emploi.63 % des entreprises du paysage concernées par l’emploi salarié envisagent de recruter au cours du 1er semestre 2021 (Source : Baromètre Val’hor-Unep-Agrica) Pour faciliter cette recherche et soutenir les entreprises dans leurs recrutements, l’Unep Pays de la Loire s’associe à Pôle emploi pour proposer le premier salon en ligne 100 % dédié aux métiers du paysage. Du 29 mars au 11 avril 2021, les candidats pourront ainsi visiter les stands des entreprises, consulter les annonces et postuler directement en ligne pendant la durée du salon pour programmer un entretien par téléphone ou visioconférence. Le salon est accessible à tous (demandeurs d’emploi et salariés) sur www.salonenligne.pole-emploi.fr puis par le mot-clé « paysagiste » (rubrique salons à venir ou salons en cours, selon la date de votre connexion). EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu EN LIGNE / EN VISIO Ville Nantes