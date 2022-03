Salon Régional de l’Agriculture Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Salon Régional de l’Agriculture Tarbes, 10 mars 2022, Tarbes. Salon Régional de l’Agriculture TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes

2022-03-10 – 2022-03-13 TARBES Bd du Président Kennedy

Tarbes Hautes-Pyrénées 4 4 EUR Le Salon Régionale de l’Agriculture de Tarbes est le rendez-vous régional incontournable de tous les acteurs du monde agricole. Au programme de cette 45ème édition :

– Ventes aux enchères

– Concours

– Ateliers gourmands

– Tables rondes

– Démonstrations

– Défilés > Plus d’infos sur le site internet +33 9 72 11 00 30 TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES Bd du Président Kennedy Ville Tarbes lieuville TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Salon Régional de l’Agriculture Tarbes 2022-03-10 was last modified: by Salon Régional de l’Agriculture Tarbes Tarbes 10 mars 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées