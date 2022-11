SALON RÉGAL 2022 Aussonne, 8 décembre 2022, Aussonne.

SALON RÉGAL 2022

Concorde Avenue MEETT PARC DES EXPOSITIONS ET CENTRE DE CONVENTIONS Aussonne Haute-Garonne MEETT Concorde Avenue

2022-12-08 – 2022-12-11

Pendant 4 jours, venez dégustez le meilleur des produits d’Occitanie avec plus de 160 exposants et 550 produits en vente et dégustation dans le grand marché d’Occitanie. Vous pourrez également découvrir la ferme pédagogique et y rencontrer plus d’une centaine d’animaux et des productions végétales. Et enfin découvrir en famille une centaine d’animations culinaires et sensorielles comprendre et cultiver les sens à la qualité alimentaire (le plaisir du goût, de l’odorat, du toucher, de la vue et de l’ouïe).

Le salon du bien vivre et du bien manger de la région, est de retour ! Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir la richesse, la diversité et la qualité de l’agriculture régionale, dans un cadre ludique et convivial.

