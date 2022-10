Salon Récup et Noël Tournus Tournus Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

Tournus

Salon Récup et Noël Tournus, 11 novembre 2022, Tournus. Salon Récup et Noël

Palais de justice Place du Général de Gaulle Tournus Sane-et-Loire Place du Général de Gaulle Palais de justice

2022-11-11 – 2022-11-13

Place du Général de Gaulle Palais de justice

Tournus

Sane-et-Loire EUR Clé pour l’Emploi sera heureuse de vous accueillir au premier salon du Do It Yourself (DIY) et de loisirs créatfis pendant les 3 jours du week end du 11 novembre au palais de justice à Tournus!

Sur les thèmes « récup » et Noël, vous pourrez faire vos premiers achats de noël, apprendre à faire la déco de votre table pour les réveillons, participer à des ateliers pour faire vous mêmes…

De nombreuses animations et exposants vous y attendront : macramé, crochet, bijoux, lessives et autres produits DIY…

De nombreux lots à gagner : bons d’achat, paniers garnis, ensembles de salle de bains, duo de pots de miel. tzcld.tournus@gmail.com Place du Général de Gaulle Palais de justice Tournus

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Sane-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Tournus Sane-et-Loire Place du Général de Gaulle Palais de justice Ville Tournus lieuville Place du Général de Gaulle Palais de justice Tournus Departement Sane-et-Loire

Tournus Tournus Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/

Salon Récup et Noël Tournus 2022-11-11 was last modified: by Salon Récup et Noël Tournus Tournus 11 novembre 2022 Palais de justice Place du Général de Gaulle Tournus Sane-et-Loire Sane-et-Loire Tournus

Tournus Sane-et-Loire