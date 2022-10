Salon Réalités Nouvelles 2022 Réfectoire des Cordeliers, 20 octobre 2022, Paris.

Du jeudi 20 octobre 2022 au dimanche 23 octobre 2022 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

. gratuit

Le Salon Réalités Nouvelles réunit chaque année des artistes qui travaillent dans le champ des abstractions et présentent chacun une œuvre – peinture, sculpture, gravure, dessin, photographie – aux côtés d’une section arts et sciences et d’invitations faites à des artistes récemment diplômé∙e∙s d’une école d’art.

Pour sa 76ᵉ édition du 20 au 23 octobre 2022, le Salon Réalités Nouvelles maintient son cap de soutien aux artistes, avec le concours du ministère de la Culture et de l’Adagp, et s’articule en trois lieux à Paris : sous la verrière de l’Espace Commines dans le Marais, au Réfectoire des Cordeliers à Odéon et à la Galerie Abstract Project à Nation.

L’Espace Commines et le Réfectoire des Cordeliers accueillent les œuvres de 130 artistes. La scénographie est réalisée en partenariat avec Félix Taulelle et La Réserve des Arts, une association qui innove par son approche transversale du réemploi, l’ensemble des cimaises étant conçu à 100 % à partir de matériaux recyclés. Cette année à l’Espace Commines, le collectif Percept-Lab (Laurent Karst et Filippo Fabbri) présente une installation arts et sciences : Le mètre étalon du déplacement de l’ombre au milliardième de la vitesse de la lumière.

Comme à son habitude depuis 2008, avec le soutien de l’Adagp, le comité des Réalités Nouvelles invite cette année 4 artistes émergent∙e∙s, récemment diplômé∙e∙s d’une école d’art, à exposer leurs recherches dans l’espace du Salon : Caroline Boucher, Solenne Fabre, Yanis Khannoussi et Louis Meyer. Une exposition collective leur est aussi proposée, du 20 au 23 et du 26 au 29 octobre, à la Galerie Abstract Project.

Enfin, 4 galeries partenaires proposent en leurs murs un accrochage d’œuvres d’artistes du Salon Réalités Nouvelles – gimpel & müller (12 rue Guénégaud), Olivier Nouvellet (19 rue de Seine), Seine 55 (55 rue de Seine) et Wagner (19 rue des Grands Augustins) – offrant en complément du Salon un parcours de l’art abstrait dans le 6ᵉ arrondissement lors de cette semaine parisienne de l’art contemporain.

ESPACE COMMINES

17 rue Commines 75003 Paris • Métro : Filles du Calvaire ou Oberkampf

20-23 octobre 2022 • 11h-20h

vernissage : jeudi 20 octobre • 18h-21h

RÉFECTOIRE DES CORDELIERS

15 rue de l’École de Médecine 75006 Paris • Métro : Odéon

20-23 octobre 2022 • 11h-20h

vernissage : jeudi 20 octobre • 17h-20h

GALERIE ABSTRACT PROJECT

5 rue des Immeubles Industriels 75011 Paris • Métro : Nation

20-23 et 26-29 octobre 2022 • 14h-19h

vernissage : mercredi 19 octobre • 18h-21h

Contact : http://www.realitesnouvelles.org/ https://www.facebook.com/realites.nouvelles/ https://www.facebook.com/realites.nouvelles/

Giovanna Strada Giovanna STRADA, Concentrico Eccentrico, 2022, laque sur panneau cibatool, 38 x 72 cm