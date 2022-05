Salon PROVINLAIT, 2 juin 2022, .

Salon PROVINLAIT

2022-06-02 – 2022-06-04

Depuis quelques années, la filière Ovin lait connait un essor, cependant, les éleveurs, entreprises et organisations professionnelles connaissent des difficultés pour recruter.

Aussi, un groupe d’agriculteurs rejoint par l’ensemble de la filière lait : France Brebis Laitière, UPRA Lacaune, Fédération Nationale Ovine, les O.P de producteurs Roquefort et 4ème bassin, les syndicats agricoles, CUMA, Groupama, Crédit-Agricole… la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron, la Communauté de Communes du Réquistanais et l’association Fête de la Brebis ont décidé d’organiser un salon des professionnels de la brebis laitière à Réquista.

Au programme

– Exposition de matériel agricole et d’innovations techniques

– Animations professionnelles

– Conférence au coeur de l’actualité agricole

– Concours vidéo/photo

– 2 jours de salon – 1 jour visite de fermes et farm dating

Ce salon est, pour la filière brebis laitière, un réel outil de communication, de promotion du territoire, des métiers de la filière et de la qualité des produits issus du lait de brebis.

