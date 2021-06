Nantes Jardin du RIG Malville Loire-Atlantique, Nantes Salon Prospere, pour votre bien-être Jardin du RIG Malville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les 1ers jeudis chaque mois, atelier animé par une socio-esthéticienne (association AAFP) Senior et tout public amis des ainés

Sur inscription, atelier gratuit avec le concours de la Conférence des Financeurs 44

Un atelier pour chérir vos richesses Jardin du RIG Malville 31 rue de Malville 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

2021-07-01T14:00:00 2021-07-01T16:00:00;2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T16:00:00;2021-09-02T14:00:00 2021-09-02T16:00:00

