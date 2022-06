Salon professionnel Petrochymia, 22 novembre 2022, .

Salon professionnel Petrochymia

2022-11-22 – 2022-11-24

Réservé aux professionnels.

Au cœur d’un lieu emblématique de l’industrie française, le « Triangle d’Or de la Chimie », et durant deux jours, Petrochymia permet à tous les acteurs des filières pétrochimique, chimique et des domaines de la raffinerie, oil & gas et offshore, de se rencontrer.



Les exposants, fournisseurs et industriels qualifiés sont tous reconnus dans leur métier pour leurs solutions novatrices afin de faire face à la demande énergétique croissante.



Dans une société en pleine évolution et face aux enjeux liés au développement durable, Petrochymia se positionne également comme un espace de travail et de recherche entre professionnels de l’équipement, de l’ingénierie, de la prestation de service, de la maintenance, de la distribution et de la logistique.

Fédérer autour du développement et de la productivité, permettre aux professionnels des domaines de la chimie, de la pétrochimie et du gaz d’échanger pour construire ensemble des solutions innovantes : tels sont les objectifs du salon Petrochymia.

infos@petrochymia.com +33 4 42 44 35 35 https://petrochymia.com/

dernière mise à jour : 2022-04-05 par