SALON PROFESSIONNEL INNOV'ACTION Épinal

Vosges

SALON PROFESSIONNEL INNOV'ACTION Épinal, 3 décembre 2021, Épinal.
CENTRE DES CONGRES – Grande Halle 7 Avenue de Saint-Dié

2021-12-03 13:00:00 13:00:00 – 2021-12-03 19:00:00 19:00:00 CENTRE DES CONGRES – Grande Halle 7 Avenue de Saint-Dié

Épinal Vosges Épinal Dédié aux chefs d’entreprises et cadres dirigeants, le salon a pour objectif de faire rayonner le potentiel d’innovation du territoire vosgien en mettant à l’honneur des entreprises et acteurs économiques qui innovent dans leur secteur d’activité respectif. Il permettra également aux entreprises de se faire connaître.

Entrée gratuite sur inscription sur ce site https://my.weezevent.com/salon-innovaction-vosges

PROGRAMME

DEUX VILLAGES – Accès libre

• Village des Entreprises Innovantes

• Village des Partenaires de l’innovation

MINI-ATELIERS – Accès libre

• Thèmes : Propriété intellectuelle et Financement de l’innovation

• Groupes de 5 à 10 personnes

13H00 – OUVERTURE des portes

13H30 – CONFERENCE de Gilles Babinet, Entrepreneur, vice-Président du Conseil National du Numérique, auteur

15H15 – TABLE RONDE “La digitalisation du Parcours Client”

16H30 – TABLE RONDE “Hydrogène, l’énergie de demain

18H – Remise des Trophées Innov’action 2021

Le salon Innov’Action est porté par la communauté d’agglomération d’Epinal et co-organisé par l’association Vosj’innove.

Renseignements et inscriptions sur le site : https://www.vosjinnove.fr/article/107 https://my.weezevent.com/salon-innovaction-vosges Source Site Vosj’innove

CENTRE DES CONGRES – Grande Halle 7 Avenue de Saint-Dié Épinal

