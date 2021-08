Salon PRODURABLE – Le temps de la régénération Palais des Congrès de Paris 1, 16 septembre 2021, Paris.

Salon PRODURABLE – Le temps de la régénération

du jeudi 16 septembre au vendredi 17 septembre à Palais des Congrès de Paris 1

Organisée sous le double patronage des [Ministère de la Transition Écologique et Solidaire](https://www.ecologie.gouv.fr/) et de la [Cohésion des Territoires](https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/en), la prochaine édition se tiendra du 15 au 17 septembre autour du thème de la RÉGÉNÉRATION, sur trois piliers interdépendants. – Le Vivant – Les produits et services – La Finance, la Gouvernance, et La Cohésion sociale

Sur inscription ou payant

PRODURABLE est le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l’économie durable.

Palais des Congrès de Paris 1 Place de la porte Maillot – 75017 Paris



