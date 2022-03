Salon “Printemps des Arts” de Senlis Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Salon "Printemps des Arts" de Senlis Senlis, 17 mai 2022, Senlis.

2022-05-17 10:00:00 – 2022-05-22 19:00:00

Senlis Oise Senlis Dans ce lieu chargé d’histoire et dans une ambiance chaleureuse, venez découvrir les dernières œuvres de nombreux artistes : peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, plasticiens.

Les invitées d’honneur seront : Emmanuelle CAPET et Dominique EMMANUEL.

