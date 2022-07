Salon « Préparons les fêtes »

Salon « Préparons les fêtes », 28 octobre 2022, . Salon « Préparons les fêtes »



2022-10-28 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-06 18:00:00 18:00:00 Salon « Préparons les fêtes » du 28 octobre au 6 novembre à l’espace culturel, tous les jours de 15h à 18h. Salon « Préparons les fêtes » du 28 octobre au 6 novembre à l’espace culturel, tous les jours de 15h à 18h. Salon « Préparons les fêtes » du 28 octobre au 6 novembre à l’espace culturel, tous les jours de 15h à 18h. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville