Le salon international des arts du fil « Pour L’Amour du Fil » est LE rendez-vous passionné de tout l’univers textile ! Patchwork, Couture, Broderie, Déco, Tricot et tous leurs acteurs s’installeront pour 4 jours de festivités au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes du 20 au 23 avril 2022 ! Notre pays invité d’honneur pour cette 13ème édition sera l’Australie et nous vous proposerons une pléiade d’expositions exceptionnelles qui réunira aussi bien des merveilles de l’art traditionnel que des créations plus contemporaines et ce dans tous les domaines des arts du fil ! Près de 80 cours & ateliers seront organisés tout au long de ces quatre jours pour vous permettre de découvrir ou vous perfectionner à de nouvelles techniques. Côté shopping, une centaine d’exposants sélectionnés avec soin pour leur diversité et la qualité de leurs produits seront présents. Animations, coin des blogueuses, démonstrations sur le Plateau TV, initiations sur l’espace Make and Take et rencontres, plus qu’un salon, venez vivre une expérience unique !

Salon international des arts textiles du 20 au 23 avril 2022 au Parc des Expositions de La Beaujoire

Parc des Expositions de la Beaujoire, Route de Saint-Joseph de Porterie, 44300 Nantes



2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:00:00