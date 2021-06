Salon Pour l’Amour du Fil 2021 Parc des Expositions de la Beaujoire,Nantes, 29 septembre 2021-29 septembre 2021, Nantes.

Salon Pour l’Amour du Fil 2021

du mercredi 29 septembre au samedi 2 octobre à Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

En version originale ou revisitée, c’est le rendez-vous passionné de tout l’univers textile ! Patchwork, Couture, Broderie, Déco, Tricot et tous leurs acteurs s’installeront pour 4 jours dans le **HALL 4 du Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes du 29 septembre au 2 octobre 2021** ! En 2019, plus de 13 400 visiteurs ont assisté à cet événement de classe internationale. Sa réputation a dépassé les frontières et en fait un événement reconnu dans le monde entier avec de très nombreux visiteurs étrangers. Le programme de cette 12e édition est placé sous le **thème « Les îles britanniques »** avec de jolies découvertes en perspective. Le salon accueille des exposants du monde entier, plus de 120 stands soigneusement sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs produits, et les plus grandes enseignes internationales sont représentées.

Billet 1 jour: prévente = 12€, sur place = 13€ / Billet groupe (min. 10 personnes) = 11€ par personne / Pass 2 jours = 20€ / Pass 4 jours = 30€ / Pass VIP = 60€

Parc des Expositions de la Beaujoire,Nantes Route de Saint-Joseph de Porterie, 44300 Nantes Nantes Nantes Erdre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

