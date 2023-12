Salon postbac 2024 : bien choisir pour réussir Grande Halle de la Villette Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris
Salon postbac 2024 : bien choisir pour réussir
Grande Halle de la Villette
Paris, 12 janvier 2024, Paris.
Du vendredi 12 janvier 2024 au samedi 13 janvier 2024 :

vendredi, samedi

de 09h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Postbac, le premier rendez-vous d’orientation de tous les lycéens revient les 12 et 13 janvier à la Grande Halle de la Villette Le salon Postbac c’est aussi le dernier rendez-vous d’orientation avant la procédure Parcoursup avec une offre de formations complète organisée en villages des universités, des IUT, des classes prépas, des BTS & CFA, plus de 120 écoles, et le pavillon « Projette ton avenir professionnel ». Pendant deux jours, retrouvez en un seul lieu, toutes les informations utiles pour : Donner aux Terminales une information efficace et complète pour que leurs voeux Parcoursup correspondent au mieux à leur profil Aider les Secondes et les Premières à choisir leurs spécialités Vous y découvrirez un programme complet de conférences et ateliers animés par des experts avec une pluralité d’intervenants pour répondre à toutes vos questions sur le choix des spécialités et leur prise en compte dans l’enseignement supérieur. RDV les 12 et 13 à la Grande Halle de la Villette Grande Halle de la Villette 211 Av. Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/SalonPostbac https://www.facebook.com/SalonPostbac https://www.reussirpostbac.fr/?mtm_campaign=qfap

Détails
Code postal 75019
Lieu Grande Halle de la Villette
Adresse 211 Av. Jean Jaurès
Ville Paris

