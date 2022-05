Salon Portes Ouvertes sur l’Artisanat Giromagny, 21 mai 2022, Giromagny.

Salon Portes Ouvertes sur l’Artisanat Giromagny

2022-05-21 – 2022-05-22

Giromagny Territoire-de-Belfort Giromagny

EUR PORTES OUVERTES SUR L’ARTISANAT

Samedi 21 Mai de 10h00 à 21h00 et dimanche 22 Mai de 10h00 à 18h00 Espace de la Tuilerie de Giromagny

Le rendez-vous du savoir-faire artisanal et des francs-comtois.

Habitat, beauté, métier d’art, déco, gastronomie, ce véritable marché artisanal de qualité et de savoir-faire vous ouvre ses portes. Entrée gratuite !

Une sortie idéale en famille ou entre amis pour, pour trouver votre magnifique cadeau de Fêtes des Mères pour le week-end suivant.

Les artisans présents vous invitent à découvrir leurs activités et leur savoir-faire. Qualité et authenticité marquent ce rendez-vous !

Un événement Chambre de Métiers et de l’Artisanat réalisé grâce au soutien de la Mairie de Giromagny, la Communauté de Communes des Vosges du Sud et la de la région Bourgogne Franche-Comté.

FORUM METIERS

Samedi 21 Mai de 10h à 18h

Les jeunes pourront évoquer les métiers et les filières avec la Chambre de Métiers, les CFA, les Compagnons du devoir… et obtenir les offres disponibles pour signer un contrat d’apprentissage

tkornprobst@artisanat-bfc.fr +33 3 63 78 22 67 https://www.artisanat-bfc.fr/article/portes-ouvertes-sur-lartisanat-a-giromagny

Giromagny

dernière mise à jour : 2022-04-29 par