Salon poétique à l’Antidote les jeudis, de 19h à 21h, scène ouverte à la poésie sous toutes ses formes – lue, déclamée, chantée, filmée, jouée. Slameurs, musiciens, clowns, poètes, photographes… soyez bienvenus. Dans une athmosphère bienveillante, bon enfant.

entrée libre, sans inscription

Un moment d’expression libre, où chacun peut dire ses poèmes, lire, chanter… bar l’Antidote rue de la Liberté, Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2022-01-27T19:00:00 2022-01-27T21:00:00;2022-02-03T19:00:00 2022-02-03T21:00:00;2022-02-10T19:00:00 2022-02-10T21:00:00;2022-02-17T19:00:00 2022-02-17T21:00:00;2022-02-24T19:00:00 2022-02-24T21:00:00

