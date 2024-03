Salon Plongez au cœur de l’industrie Haguenau, samedi 23 mars 2024.

Salon Plongez au cœur de l’industrie Haguenau Bas-Rhin

Immergez-vous au sein du monde industriel et découvrez les produits et services des acteurs industriels, mais aussi leurs métiers, leurs process et bien évidemment, leurs innovations.

Le salon Plongez au coeur de l’industrie vous donne rendez-vous pour sa 5ème édition !

Venez découvrir les activités, les métiers, les savoir-faire et les innovations de nos industries locales, tout en profitant de nombreuses démonstrations technologiques et d’un jeu de piste vous permettant de remporter des lots de cadeaux.

De nombreuses entreprises ont répondu présentes Siemens, Sew Usocome, Hager, Huron, Schaeffler, Bugatti, Sherpa Mobile Robotics… et n’attendent que vous ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Grand Rue

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Salon Plongez au cœur de l’industrie Haguenau a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de tourisme de Haguenau