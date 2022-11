Salon Plan Climat (2ème édition), 26 novembre 2022, .

Salon Plan Climat (2ème édition)



2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-26 16:00:00

Cette 2ème édition, totalement gratuite et ouverte à tous, s’engage un peu plus vers la transition écologique et énergétique en vous présentant les actions mises en œuvre sur le territoire.

Du maraîchage local, en passant par l’initiative Famille Zéro Déchet, sans oublier le tri, le tourisme durable… de nombreux exposants seront présents pour échanger sur les opérations à mener pour être plus vertueux, pour réduire vos déchets, pour optimiser votre logement, pour limiter autant que vous le pouvez, à votre échelle, votre impact sur le territoire des Grands Lacs.

