SALON PHOTOS Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre

SALON PHOTOS Sucé-sur-Erdre, 1 octobre 2022, Sucé-sur-Erdre. SALON PHOTOS

Salle de la Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

2022-10-01 – 2022-10-02 Sucé-sur-Erdre

Loire-Atlantique Vous pourrez voyager et rêver en admirant les photos de nos invités.

Lors de cette exposition, seront présentées les photos du concours photo, lancé en avril, sur le thème « Architecture urbaine ». Le public sera invité à voter pour la meilleure photo.

A l’issue de l’exposition il sera remis des prix récompensant les œuvres choisies par un jury sélectionné ainsi que les œuvres désignées par le public.

Entrée gratuite. L’Association « Animations Sucéennes » organise son Salon de la Photo http://www.animationssuceennes.weebly.com/ Vous pourrez voyager et rêver en admirant les photos de nos invités.

Lors de cette exposition, seront présentées les photos du concours photo, lancé en avril, sur le thème « Architecture urbaine ». Le public sera invité à voter pour la meilleure photo.

A l’issue de l’exposition il sera remis des prix récompensant les œuvres choisies par un jury sélectionné ainsi que les œuvres désignées par le public.

Entrée gratuite. Sucé-sur-Erdre

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre Autres Lieu Sucé-sur-Erdre Adresse Salle de la Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique Ville Sucé-sur-Erdre lieuville Sucé-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique

SALON PHOTOS Sucé-sur-Erdre 2022-10-01 was last modified: by SALON PHOTOS Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre 1 octobre 2022 Salle de la Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique