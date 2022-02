Salon Pastels du Monde au Féminin – les USA en Bourbonnais Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon Allier Plus de 200 œuvres seront exposées sur 2 sites : le Fonds d’art moderne et contemporain et l’Orangerie du Château de la Louvière.

Exposition Internationale de pastel, exclusivement dédiée aux Pastellistes féminines de grande renommée. 03amisdesarts@gmail.com +33 4 70 02 55 24 https://sites.google.com/site/03amisdesarts/salons-expos/pastel-du-monde-au-f%C3%A9minin Montluçon

