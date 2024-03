SALON PASSIONS MARIAGE HOTEL BEST WESTERN LA FAYETTE Épinal, samedi 12 octobre 2024.

Le salon du mariage « Passions Mariage » est un événement incontournable où les futurs mariés, ainsi que leurs familles et amis, peuvent trouver une variété de fournisseurs et de services liés au mariage.

Lors de cet événement, on peut trouver des exposants tels que des créateurs de robes de mariée, des traiteurs, des photographes, des fleuristes, des planificateurs de mariage, des bijoutiers, des animateurs, etc.

Ce salon se tiendra à l’Hôtel Best Western d’Epinal dans une atmosphère chic et cosy, alliant cocooning, élégance et raffinement.

Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les dernières tendances en matière de mariage, de rencontrer des professionnels du secteur et de recueillir des idées et des inspirations pour organiser leur propre mariage.

Passions mariage offrent également des défilés de mode, des démonstrations et des ateliers pour aider les couples à planifier leur journée spéciale.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 14:00:00

fin : 2024-10-12 18:00:00

HOTEL BEST WESTERN LA FAYETTE 3 Rue de la Bazaine

Épinal 88000 Vosges Grand Est

