Salon Passionnément Jardin
Honfleur, 22-23 avril 2023

Le rendez-vous printanier du salon PASSIONNÉMENT JARDIN se tiendra les 22 et 23 avril 2023 au Jardin Public de la Ville de Honfleur. Au programme de cette édition : 80 professionnels de l'univers du jardin sont attendus pour conseiller et partager leur passion des plantes avec les visiteurs. Restauration sur place. Les exposants : associations locales, pépinières, horticulteurs, paysagistes, artisans (poteries, sculptures, accessoires, décoration, etc.), gastronomie végétale, outillage/motoculture, vérandas, décoration, portails, terrasses, etc. Un week-end haut en couleurs pour fêter le printemps, où vous pourrez passer un agréable moment en famille ou entre amis. Pas de réservation

info@passionnementjardin.fr +33 2 31 89 23 30 http://www.passionnementjardin.fr/

