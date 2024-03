Salon passion voyages à Figeac Figeac, samedi 16 mars 2024.

Envie de vacances et d’ailleurs ?

Pour la 1ère édition du Salon Passion Voyages© à Figeac, toute la journée à la salle Balène, des professionnels du tourisme représentants le monde entier seront à votre disposition pour parler vacances !

Le Salon Passion Voyages© a pour vocation de mettre en lumière les destinations de la saison touristique 2024-2025 avec des départs au plus proche de chez vous. Des voyages clés en main en France et dans toute l’Europe, mais aussi des destinations plus dépaysantes comme la Jordanie, le Japon et la Laponie.

Au programme :

✓ Rencontres avec des professionnels du voyage (une vingtaine de stands vous attendent)

✓ Conférences avec des spécialistes (programme ci-dessous et inscriptions en ligne),

✓ Partages d’expériences voyages (programme ci-dessous et inscriptions en ligne),

✓ Des offres spécial Salon exclusives,

✓ Animations tout au long de la journée, musique et danses polynésiennes (groupe Tahiti MOANA), découvrez la culture du voyage au fil des pages avec la librairie le Livre en Fête

✓ Restauration sur place Traiteur local De la ferme sur votre table et des producteurs et commerçants locaux avec l’épicerie fine italienne l’EPATAN et V&B pour découvrir des gammes de vins et spiritueux.

A gagner Un voyage en Sicile

Programme de conférences et partage d’expériences voyages avec des professionnels.

Inscriptions possibles en ligne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

Espace Mitterrand, place du Foirail

Figeac 46100 Lot Occitanie

