Salon Partir en Australie pour étudier, travailler et voyager. Hôtel Mercure Centre Vieux Port Marseille 1er Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

Salon Partir en Australie pour étudier, travailler et voyager. Hôtel Mercure Centre Vieux Port Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Salon Partir en Australie pour étudier, travailler et voyager…A cette occasion, des universités australiennes seront présentes et pourront vous proposer des programmes en Business, Biologie Marine, Droit, Tourisme … Des conférences auront lieu.

Sur le salon vous trouverez toutes les informations sur

=> Des études universitaires en Australie semestre, Bachelor, Bachelor en 1 an post BTS/BUT, Master, Doctorat

=> Des études linguistiques pour les mineurs et les majeurs

=> Une immersion dans les collèges et lycées australiens

=> Des études professionnalisantes TAFE

=> Nos packs PVT+ cours d’anglais ou PVT+ au pair



A cette occasion, des universités australiennes seront présentes et pourront vous proposer des programmes en Business, Marketing, Biologie Marine, Architecture, Droit, Tourisme …Des conférences auront lieu.



Ce salon sera accessible sur inscription en ligne le nombre de places limité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 17:30:00

Hôtel Mercure Centre Vieux Port 48 La Canebière

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Salon Partir en Australie pour étudier, travailler et voyager. Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille