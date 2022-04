Salon Paris pour l’Emploi des nouveaux défis Le Carreau du Temple Catégorie d’évènement: Paris

La Douane française sera présente au Salon Paris Pour l’Emploi des nouveaux défis le jeudi 21 avril 2022 ——————————————————————————————————– Le **Salon Paris pour l’Emploi des nouveaux défis** est un salon de recrutement parisien qui regroupe 100 employeurs dans différents secteurs d’activité. Nous proposons des **offres d’emploi à pouvoir immédiatement dans différentes filières** (administratif, achat, informatique) et catégories (assistant(e), chef de projet, etc). Vous pourrez également rencontrer les services en charge du recrutement pour mieux connaître les opportunités de carrières offertes par la **Douane** selon votre profil. ### Les fiches de postes en douane présentées lors du salon * **Fiches de poste SI** : chef de projet infrastructure, technicien SI, chef de projet sécurité du SI, chargée de conception et développement SI * **Fiches de poste DSTRAT** : data scientist expérimenté, data engineer/lead developpeur * **Fiches généralistes à la DIPA Roissy** : assistant(e) de direction, gestionnaire immobilier, gestionnaire ressources humaines ### Infos pratiques * Date et horaires : **jeudi 21 avril 2022** de **10h à 17h** * Accès : Le Carreau du Temple – 4 Rue Eugène Spuller, 75003 Paris (**Stand E04**) * Espace exposant : [[https://www.oui-emploi.fr/fr/stand/visiting/1784](https://www.oui-emploi.fr/fr/stand/visiting/1784)](https://www.oui-emploi.fr/fr/stand/visiting/1784) * Lien d’inscription : [[https://www.oui-emploi.fr/fr/user/register](https://www.oui-emploi.fr/fr/user/register)](https://www.oui-emploi.fr/fr/user/register)

